El Club Alvarado pide perdón

Llegó esta tarde a las redacciones deportivas de los medios de difusión de Mar del Plata este comunicado:

A Socios e hinchas del CLUB ATLÉTICO ALVARADO

La tristeza es enorme y, antes que nada, queremos pedirles

A todos los que amamos a Alvarado hoy nos toca afrontar uno de los momentos más difíciles en mucho tiempo. Si bien nuestra historia conoce de lucha, de caídas y levantadas, el sueño de todos de llegar a la máxima categoría del ascenso se cumplió y seis años después damos un paso hacia atrás que no esperábamos.

Somos responsables y lo asumimos con todo el dolor del mundo. Se trabajó y se hizo lo posible para poner a Alvarado en otro lugar, pero no alcanzó. Tenemos claro que, para estar viviendo esta situación, se cometieron muchos errores y, sin excusas ni tibieza, nos hacemos cargo de ellos.

A nuestra gente, no queda otra que decirle GRACIAS .. Estuvieron siempre. En un año que fue esquivo en lo deportivo no pararon de acompañar y alentar. Entendemos el enojo, la bronca, la frustración por el resultado conseguido y por la pérdida de una categoría por la que tanto se trabajó para llegar.

Hoy más que nunca, Alvarado se tiene que recuperar a partir de ustedes. Los socios, los hinchas deben tener cada vez más participación en la vida institucional. Los invitamos a ser parte, a no bajar los brazos, a poner cada uno su granito de arena para que en muy poco tiempo volvamos a estar donde merecemos. Que este duro golpe sea el puntapié inicial para una nueva etapa en el Club.

Gracias por acompañarnos siempre, incluso en los peores momentos.

Este Comunicado fue emitido en las redes oficilaes del clib, sin firmas al pié, teniendo enm cuenta que la entirdad no tiene una Comisión Directiva elegida por sus socios, sino una COMISIÓN NORMALIZADORA que continúa gestionando ante la IGJ su personería Jurídica que no está en regla hace unos años.