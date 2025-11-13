El club Al Ver Verás tiene que pagar un juicio de $35 millones

El presidente del club Al Ver Verás, reconocido por los años en Carlos De Los Reyes, recientemente fallecido, llevó adelante la contención de miles de pibeas y pibas de una barriada alejada de la mano gubernamental, deberá afrontar entre demanda y costas alrededor de $50 millones de pesos, por un fallo de la Justicia a favor de una mujer Policía lastimada años atrás en un cotejo entre Al Ver Verás y Los Andes de la Liga local.

Así lo explicó ayer el presidente de los «duendes» Fernando Metz en el programa LA VOZ DEL ESTADIO radio y streaming ( de 18.00 a 20.00 de lunes a viernes) en la 90.5 Éter y por el canal de YouTube@golesdemedianoche.