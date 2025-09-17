El clásico moderno “El aura” se verá en el ciclo “+Cine Nacional”

El ciclo “+Cine Nacional” presenta la proyección de “El aura”, con entrada gratuita, este jueves 18 desde las 16:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280). Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales.

Dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, “El aura” celebra 20 años desde su estreno. Este thriller psicológico, con una atmósfera hipnótica, explora la obsesión, la soledad y la delgada línea entre la fantasía y el delito.

La película, considerada una obra maestra del cine argentino, cuenta con las actuaciones de Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Pablo Cedrón, Nahuel Pérez Biscayart, Jorge D’Elia y Walter Reyno.

La entrada, como se indicó, es libre y gratuita, con la posibilidad de contribuir con un alimento no perecedero para apoyar a las instituciones barriales de Mar del Plata.