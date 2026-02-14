El Cineclub Sueños y Pesadillas presenta en febrero “Clásicos de la Universal”

El Cineclub de Terror “Sueños y Pesadillas” continúa los sábados de febrero con una programación dedicada a “Clásicos de la Universal”, con proyecciones a las 20:00 en Gally Café (Santiago del Estero 2073) y entrada a la gorra.

Hoy la proyección será de “Drácula” (EE.UU., 1931) de Tod Browning, con Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners. Esta nos presenta al legendario Conde abandonando sus tierras en los Cárpatos para instalarse en Occidente junto a su sirviente. Una vez allí, fija su mirada en una joven comprometida, a quien visita en las sombras para beber su sangre y transformarla en su compañera eterna. Ante el misterioso deterioro de la joven, su familia recurre a la sabiduría del doctor Van Helsing para enfrentar la amenaza.

El sábado 21 seguirá con “Frankenstein” (EE.UU., 1931) de James Whale, con Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke. Obsesionado con la creación de vida, el doctor Henry Von Frankenstein se embarca en un experimento macabro: ensamblar un ser humano a partir de restos de difuntos. Entre las sombras de los cementerios locales, él y su asistente Fritz recolectan las piezas necesarias para su criatura. Sin embargo, el científico desconoce un detalle fatal: el cerebro que ha dado vida a su creación perteneció, en realidad, a un peligroso criminal.

Finalmente, el sábado 28 se proyectará “La momia” (EE.UU., 1932) de Karl Freund, con Boris Karloff, Zita Johann, David Manners. La paz de una tumba milenaria se ve interrumpida cuando arqueólogos británicos descubren los restos de un sumo sacerdote egipcio. Tras volver a la vida accidentalmente 3700 años después de su ejecución, la momia inicia una búsqueda incansable para secuestrar a una joven de raíces egipcias. Su objetivo no es el azar: ella es la viva imagen de la princesa por la que él sacrificó todo en su vida pasada.

(Fuente: www.funcinema.com.ar)