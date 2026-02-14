El ciclo “Rock a buen Puerto” reúne a Gede y Las Tías

Hoy a las 21:30 se realizará una nueva presentación del ciclo “Rock a buen puerto” en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto – Local 9), con la participación de las bandas locales Gede y Las Tías.

Gede es una banda de rock marplatense nacida a fines de 2024. Su sonido combina influencias del rock nacional con el alternativo contemporáneo y se distingue por la intensidad y la autenticidad de su propuesta. En agosto de 2025 presentó su primer single, “Cristales rotos”, iniciando su recorrido dentro de la escena local.

La banda está integrada por Tomás D’Angelo en voz y guitarra, Marcelo García en coros y guitarra, Agustín García en coros y bajo, Antonio Beroiz en batería y Francisco D’Angelo en teclados.

Las Tías se formó en 2023 y ese mismo año lanzó un EP de seis canciones. En 2025 presentó su material más reciente con el single “Crónica”, consolidando una propuesta directa y potente dentro del rock local.

El grupo está conformado por Emiliano López en guitarra, Matías Beccaria en batería y Mariano Romero en bajo y voz.