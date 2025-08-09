El ciclo “Cine arte” regresa con la proyección de “Tres amigas”

Tras las vacaciones de invierno, el ciclo “Cine arte” vuelve este domingo 10 al Teatro Auditorium con la proyección de “Tres amigas”, una comedia romántica y dramática dirigida por Emmanuel Mouret. Las funciones se realizarán siempre a las 16:00 y 18:30 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280).

En el caso de “Tres amigas” (2024 / Francia) de Emmanuel Mouret, está protagonizada por Camille Cottin, Sara Forestier y India Hair. Joan ya no ama a Victor y se angustia por no ser sincera con él. Su mejor amiga, Alice, la consuela diciendo que ella tampoco siente pasión por su pareja, Eric, pero su relación funciona perfectamente. Lo que Alice desconoce es que Eric la engaña con Rebecca, una amiga en común. Cuando Joan decide terminar con Victor y él desaparece, las vidas y los secretos de las tres amigas se transforman drásticamente.

Por otra parte, el domingo 31 se verá “Animal” (Grecia / 2023) de Sofia Exarchou, con Dimitra Vlagkopoulou, Flomaria Papadaki y Ahilleas Hariskos. Bajo el abrasador sol de Grecia, los animadores de un resort isleño con todo incluido se alistan para la frenética temporada turística. Kalia, la jefa del equipo, lidera la preparación. Con decoraciones de papel, trajes vibrantes y shows de baile, el escenario está listo para que este grupo viva un verano cada vez más intenso en el Hotel Mirage.

Fuente: www.funcinema.com.ar