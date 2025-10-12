El chiste de insultar a aliados e ir a buscarlos cuando las cosas van mal no funciona más

La ayuda económica de Estados Unidos llega en un momento justo. No creo que tenga valor electoral, pero cambia la tendencia negativa que venía arrastrando el gobierno. Pasar de tener como noticia principal los vínculos de Espert con el narcotráfico a un apoyo de Estados Unidos no es poca cosa. Lo que le toca al gobierno es dejar de producir malas noticias y marcar una agenda clara de futuro.

En la Argentina política se perdió la noción de futuro. Todo se vive con urgencia y en cada elección hay que escuchar a los políticos diciendo que es la elección más importante de la historia. La verdad es que es una elección legislativa que no le va a cambiar demasiado la vida a la gente.

Creo que polarizar con el kirchnerismo es un error. El peronismo, en general, tiene un grupo de votantes que votan siempre a los candidatos peronistas, aunque sean espantosos. Taiana, por ejemplo, es un candidato espantoso. Fue montonero y kirchnerista, siempre estuvo en sectas. El merecidísimo Premio Nobel de la Paz a María Corina deja en evidencia a todas las personas como Taiana, que siempre defendieron a la narcodictadura de Chávez y Maduro. Los peronistas se cansaron de hacer negocios con ese régimen criminal. Sin embargo, por fanatismo y por la estructura clientelar peronista, va a haber mucha gente que los votará. El riesgo de polarizar con ellos es que el kirchnerismo se agrande por ser el enemigo a vencer en un contexto donde hay mucha gente que la está pasando mal. Es un error que ya cometieron en la pasada elección en la provincia.

Las campañas electorales deberían servir para explicar qué visión de futuro tienen los candidatos, y Milei debería explicar si va a gobernar con aliados o si seguirá con un gobierno encerrado en sí mismo y con baja calidad de gestión bajo las órdenes de su hermana. El gobierno se la pasó menospreciando e insultando a fuerzas que lo habían ayudado. Tienen una crisis de confianza. Ahora lo quieren a Macri, y se nota que Macri no pone el cuerpo. Una frase en una red social es algo que se hace para cumplir. Hay mucha gente que ayudó al gobierno y ahora va con pies de plomo.

Hay un problema, también, con la calidad de gente que va en las listas. Las escenas de diputadas peleando a los gritos, como lo hacen, entre otras, Lilia Lemoine y Marcela Pagano, ahuyentan a votantes moderados. Además, el gobierno debe hacer autocrítica de cómo se les rompió el bloque en diputados. En la Legislatura de la Prov. de Buenos Aires pasa lo mismo. Varios de los diputados que entraron por LLA le votan todo a Kicillof. Lo mismo pasa con las escenas bizarras de Milei dando un recital: eso sirve para sus bases y ahuyenta voto racional.

El kirchnerismo es lo peor de la Argentina, pero hay que ganarles con gestión y con ideas de futuro. Todos queremos humillar al kirchnerismo, pero es enorme la cantidad de tiros en el pie que se pegó el gobierno. Cambiar la Argentina es difícil. Hay lugares donde el peronismo tiene secuestrado el “van a vivir mejor”.

Gobernar es explicar, decía el gran político brasilero Fernando Henrique Cardoso. El gobierno debe explicar a la gente que la pasa mal cómo será su futuro. Hasta cuándo la pasará mal. Cuando un gobierno hace un ajuste, algunos sufren más que otros. A esos sectores que sufren más el gobierno debe hablarles. Ese es el camino para terminar con el kirchnerismo. Explicar qué hará un gobierno con figuras de partidos aliados.

El gobierno debe cambiar caras y metodologías. El chiste de insultar a aliados e ir a buscarlos cuando las cosas van mal no funciona más. Todos les conocen las mañas. O se despiertan o la realidad los despertará de mala manera.

Y un consejo respecto a la gente que deben sumar. Parafraseando al gran Raymond Aron, que lo decía del comunismo: no alcanza con no ser peronista, hay que ser antiperonista. Se llenaron de peronistas que se dieron vuelta rapidísimo. Deben gobernar con gente seria y de forma seria. Si no lo hacen y vuelven los K, será responsabilidad exclusiva del gobierno.

Darío Lopérfido