El Centro de Ex Soldados Combatientes fue declarado “Patrimonio Intangible de General Pueyrredon”

Mediante Ordenanza Nº 20.557, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon declaró “Patrimonio Intangible del Partido de General Pueyrredon” al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, al cumplirse el 40° aniversario de su fundación.

Se trata de una iniciativa del concejal Ariel Ciano, apoyada por unanimidad por todos los bloques políticos.

Esta distinción fue entregada en el marco de la 4º Sesión Pública Especial del 109º Período Legislativo, que tuvo lugar en el Centro de Ex Soldados, en Misiones 3172. Asistió el intendente Guillermo Montenegro, parte de su gabinete y el plenario del Concejo.

Los ediles fueron recibidos por las autoridades del Centro, encabezados por su presidente, José María Lambertini.

También fueron invitados representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Cuerpo Consular, de centros profesionales y sindicatos, de la Universidad Nacional, familiares de veteranos e invitados especiales.

Estuvieron presentes los portadores del Pabellón Nacional y de la Bandera de la provincia de Buenos Aires.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego se proyectaron dos videos: el de Historias de Abuelas. La identidad no se impone, realizado por personal del Teatro Auditórium; y otro, un extracto de siete minutos con testimonios de veteranos de guerra, que forma parte de un voluminoso trabajo documental realizado por la Facultad de Humanidades de la UNMdP, con el apoyo del Centro y de hijos de veteranos.

Al dar la bienvenida, durante el inicio formal de la sesión, la titular del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero, dijo: “Hoy nos reunimos para rendir un sentido homenaje al Centro, que durante más de cuatro décadas ha sido un espacio de encuentro, solidaridad y memoria colectiva, ahora reconocido como Patrimonio Intangible de nuestra comunidad. Su historia, marcada por desafíos superados y valiosas iniciativas en salud, integración social y laboral, es un testimonio del esfuerzo conjunto y de resiliencia. Ustedes, nuestros héroes, no solo sobrevivieron a la guerra, sino que con su fortaleza transmiten los valores de la Causa Malvinas, dejando una huella profunda que asegura que la historia nunca será olvidada”.

Después de recibir la distinción por parte del HCD y antes de entregar un reconocimiento a la propia Sánchez Herrero y a Ciano, el Presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes, José María Lambertini, expresó un detallado discurso de agradecimiento a todos los actores y segmentos comunitarios que hicieron posible la fundación de la institución, su continuidad en el tiempo, el crecimiento en la oferta de servicios y actividades y su consolidación edilicia.

“Es imposible tener equilibrio emocional en este momento, después de recibir tantos y tan sinceros comentarios. Gracias a todos los presentes, a quienes nos han acompañado en mayor o menor medida, a lo largo de los años. A nuestras familias, padres, cónyuges e hijos, a los padres de quienes tuvimos la suerte de regresar, a los padres de quienes quedaron custodiando la turba de las islas, a los medios de comunicación, a la Universidad, a los intendentes que nos abrieron las puertas desde el primer instante, al intendente Guillermo Montenegro, que tuvo la deferencia de venir hoy, a demás instituciones, sobre todo clubes. Se trata de una jornada de felicidad, de alegría; a pesar de que la guerra no tiene nada de bueno. El trabajo hecho en estos 40 años, que se visibiliza en este instante, es de alegría. Algo bueno habremos hecho, incorporando además a los hijos y nietos, que están empujando desde el área de Acción Social del Centro, a donde va exclusivamente la cuota de socios adherentes. Y vale aclarar que cualquiera puede asociarse, ayudando así a darle algo a quien lo necesite. Gracias a nuestra secretaria, a todos los veteranos y a quienes nos han ayudado siempre”.

