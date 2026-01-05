El Centro Cultural Soriano presenta su agenda de espectáculos para enero

La cartelera incluye desde obras teatrales y ciclos de cine de género hasta diversas propuestas musicales y de danza.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa que todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en 25 de Mayo 3108. La programación inicia con la obra Trasplante de hipocampo, de Patricia Suarez, que se presentará los viernes 16 y 30 a las 21. Con las actuaciones de Claudia Cárpena y Silvia Aragón, bajo la dirección de Zunilda Roldán, la pieza aborda a través de la comedia crítica la historia de Yolanda y su hermana Mayra, quien padece Alzheimer. Las entradas tienen un valor de $15.000, con descuentos para jubilados y anticipadas a $12.000. Los lunes 5, 12, 19 y 26 a las 21 se desarrollará un Ciclo de cine de terror, ciencia ficción y alegoría social con una entrada única de $4.000. Las proyecciones incluyen: La cosa (5 de enero), Cuando el destino nos alcance (12 de enero), It’s alive! (19 de enero) y Distrito 9 (26 de enero). La música tendrá su espacio el martes 6 a las 21 con Musas Tangueras, interpretado por Adriana Luján y Susana Bauzada. La entrada general es de $15.000 y el descuento para jubilados y anticipadas sitúa el valor en $13.000. Asimismo, el miércoles 7 a las 21 se presentará Las compositoras del tango, con una producción de Norma Sardella que reúne a un amplio elenco de cantantes y músicos. Los valores de ingreso son de $15.000 para la general y $13.000 para jubilados y anticipadas. La comedia de enredos Los ladrones de Beach Plate, dirigida por Gabriel De Marco, tendrá funciones los jueves 8 y 22 a las 21. Con un elenco numeroso, la obra se ambienta en 1910. El costo de la entrada es de $15.000, con beneficios para jubilados y anticipadas a $12.000. Por su parte, los viernes 9 y 23 a las 21 se pondrá en escena la comedia romántica musical Alma gemela de mi alma, el adiós, dirigida por Rodolfo Barone. Las entradas generales cuestan $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas. Los sábados 10 y 24 a las 21 se presentará ¿Cómo está mamá?, de Marcelo Daniel Bochor, una obra que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares. Actúan Marcelo Vicente y José Avellaneda con dirección del propio Bochor. La entrada general es de $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas. La agenda continúa el martes 13 a las 21 con el espectáculo musical Amores del mundo, a cargo de Susana Bauzada, Oscar Salomoni y Claudio Solino. El miércoles 14 a las 21 se ofrecerá Luz, música, acción, un recorrido por escenas de películas y comedias musicales bajo la dirección de Claudia Rodríguez y Carlos García. Ambas propuestas tienen una entrada general de $15.000 y $13.000 para jubilados y anticipadas. El jueves 15 y 29 a las 21 llegará Antesala, de Félix Bello, protagonizada por Evangelina Iriarte, Adriana Silva y Benicio Pedrosa Silva. El valor es de $15.000 para el público general y $12.000 para estudiantes, jubilados y anticipadas. En tanto, los sábados 17 y 31 a las 21 se presentará Epifanía teatral La demolición, con Rodolfo Barone y Marcelo Daniel Bochor bajo la dirección de Li Farrel. Las entradas se fijaron en $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas. Hacia el final del mes, el martes 20 a las 21, el ensamble Entre Cuerdas presenta Tríptico, con un repertorio folklórico y andino. La entrada general es de $15.000 y $13.000 para jubilados. El miércoles 21 a las 21 se realizará Folklore en el alma, con Adriana Torreira Trío y el cuerpo de baile Kairos. El costo es de $13.000 y $10.000 para jubilados y estudiantes. El martes 27 a las 21 el grupo Caranday presenta Latidoamericano, una propuesta de música y danza con una entrada de $13.000 y $9.000 para jubilados y anticipadas. Finalmente, el miércoles 28 a las 21 se presentará la obra de danza Catarsis, de la compañía Convergente bajo la dirección de Natali Velazquez. Los valores son de $12.000 la general, $10.000 anticipadas y $8.000 para jubilados.