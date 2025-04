El caso Mar del Plata: “Si no se pesca, no hay divisas, no hay sueldos y no hay exportaciones”

El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), Eduardo Boiero, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa la industria pesquera, un sector clave para la economía nacional. “El sector pesquero es un gran generador de divisas para el país, el octavo complejo exportador de la Argentina”, señaló. Según datos del sector, en 2024 las exportaciones alcanzaron los 1.980 millones de dólares, pero las dificultades para mantener la competitividad ponen en jaque esta actividad.

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria pesquera son los altos costos en dólares dentro del país, agravados por un “pequeño atraso cambiario”. Boiero explicó que “somos caros en dólares en casi todas las cuestiones vinculadas a la producción” y que, además, “dos de los tres principales productos pesqueros, el langostino y la merluza, atraviesan una crisis de mercados y precios”.

Particularmente, el langostino representa más del 50% de las exportaciones pesqueras del país, con más de 1.000 millones de dólares en ventas al exterior. Sin embargo, el precio internacional de este producto cayó drásticamente, pasando de más de 10 dólares por kilo a menos de 6 dólares, lo que genera una situación crítica para el sector.

Empresas paralizadas

“Las empresas han decidido no sacar sus barcos”, afirmó Boiero, señalando que, aunque la temporada de pesca en aguas nacionales ya fue habilitada, la flota permanece en puerto. “Estamos frente a un panorama complicado, porque si no se pesca, no hay divisas, no hay sueldos y no hay exportaciones”, alertó en diálogo con Radio Rivadavia.

Desde el sector pesquero plantean que los principales problemas radican en los altos costos laborales y en las retenciones a las exportaciones que cobra el gobierno. “Hemos solicitado que se eliminen las retenciones, como se hizo con otras economías regionales”, indicó Boiero.

Reclamos y negociaciones en curso

Boiero también se refirió a las negociaciones con los gremios, donde el principal punto de discusión son los convenios colectivos de trabajo. “Son convenios muy antiguos, de cuando el negocio era totalmente diferente y los precios del langostino superaban los 10 dólares”, explicó. Ante la nueva realidad del mercado, Boiero sostuvo que es necesario modificar los acuerdos laborales, aunque reconoció que “esto implica una baja en los salarios, lo que hace que la solución no sea sencilla”.

En cuanto al diálogo con el gobierno, el titular de CAPeCA mencionó que por ahora las conversaciones se dan con la Subsecretaría de Pesca. “En lugar de quitarnos impuestos, en 2024 y principios de 2025 nos aumentaron el valor de los derechos de pesca a más del doble”, denunció, subrayando que esta situación agrava aún más la crisis del sector.

