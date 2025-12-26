El Camino de Santiago llega al Costa Galana con una exposición internacional

La exposición fotográfica “Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo” se inaugurará el próximo lunes 29 a las 18:30 en el Hotel Costa Galana (avenida Patricio Peralta Ramos 5725). La muestra, organizada por el Viceconsulado Honorario de España en General Pueyrredon y la delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, reúne imágenes de los territorios que integran la Federación Europea del Camino de Santiago. Podrá visitarse todos los días, de 11:00 a 19:00, hasta el 31 de enero.

La propuesta presenta paisajes, caminos, patrimonio cultural y peregrinos de Polonia, Ucrania, Lituania, Croacia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Francia, España y Portugal. Estas geografías conforman una creación cultural común que, desde el Siglo IX, ha dado forma a uno de los pilares más sólidos de la identidad europea: la peregrinación a Compostela.

Las imágenes exhiben la huella del itinerario a través de territorios, ciudades históricas, templos y rutas de peregrinación. Se incluyen registros de Vilnius (Lituania), Toru? y Pomorskie (Polonia); patrimonio ucraniano y caminos en Vinnytsia; y paisajes de la costa adriática en Dubrovnik, Istria y Šibenik. También se presentan el cruce de rutas de Borgo Sansepolcro en Toscana y la ciudad italiana de Pistoia, cuya catedral conserva una reliquia del apóstol desde el Siglo XII.

La muestra continúa con imágenes de la provincia holandesa de Limburgo y la belga de Namur, donde también se resguarda una reliquia de Santiago el Mayor. Se suman los caminos franceses hacia Compostela y el Camino Francés en España, que atraviesa Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Las rutas del norte están representadas por el Camino Lebaniego, en Cantabria, y los caminos asturianos, con especial presencia de Oviedo. Asimismo, se incluye un recorrido por el Camino Mozárabe en Andalucía, a través del territorio y el arte de Córdoba.

El itinerario expositivo culmina con una evocación del Camino de Santiago en Portugal, desde las tierras de Vila Pouca de Aguiar hasta las rutas que conducen a Compostela, representadas por el Monte do Gozo -primer punto desde el que se divisa la ciudad del apóstol- y el Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana, obra emblemática del arte medieval europeo.

La inauguración contará con la presencia de la vicecónsul de España en General Pueyrredon, Claudia Álvarez Argüelles, y del delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, junto a personalidades locales y miembros de la colectividad española.