EL BOCHORNO DESPUÉS DEL JUEGO Y ANTES DE LA VUELTA OLÍMPICA

Es más difícil saber ganar que saber perder, aunque algunos piensen lo contrario

El partido que coronó campeón del torneo de fútbol “Juan Quesada” organizado por la Liga Marplatense en el estadio José María Minella al Atlético Mar del Plata venciendo por 1 a 0 a Once Unidos, tuvo todos los ingredientes previo y durante además de intachables, verdaderamente ejemplificadores : declaraciones de los dirigentes resaltando la importancia de ver a las familias en las tribunas; transmitieron que éste es un juego, en el que ambos quieren ganar, pero que aquí, dentro del amateurismo – y aún si fuese “Profesional” – la importancia de competir y compartir con los otros una tarde que acaso sea la última en el escenario mayor de la ciudad, ante el inminente traspaso a un privado, era lo único importante.

En las plateas banderas; globos, cánticos sin agravios. Dos barriadas y clubes con una rica historia deportiva y social, sin climas enrarecidos que suelen mostrarnos los tristemente célebres “barras bravas”, pues no hay negocio alguno en torno a entidades civiles sin fines de lucro, en el que, como ya subrayamos, se destacan familias completas, que no solo tienen parentesco con los futbolistas, sino que lograron una pertenencia con los colores, sin ser equipos convocantes de multitudes, logaron reunir a no menos de 4000 personas en la fría, pero soleada por momentos, tarde del sábado.

El comentario sobre el desarrollo del cotejo ya lo hicimos en otra columna. Pero cuando el plantel del Atlético Mar del Plata, cuerpo técnico, dirigentes, y los entusiastas simpatizantes celebraban manifestando su alegría, se desató una batahola qeu no duró más de 5 minutos, pues era superior el número de protagonistas con sentido común y buena educación, que los energúmenos que desde dentro del terreno de juego, no tomaron nota, como para comportarse tal lo hacían en las gradas . Esta vez la violencia y la estupidez, surgió en el campo de juego, y que por fortuna, no se trasladó a las plateas.

En las imágenes de la excelente transmisión de streaming ” DE LOCAL” que comanda técnicamente Carlos Blanco, se advirtió claramente ( lo emitiremos en plano corto esta noche por Canal 8 en Goles de Medianoche) como el segundo arquero suplente del equipo ganador Gianfranco Patrone – cómo estaba alli si no FIRMÓ PLANILLA ? – ( a esta hora debe estar arrepentido y seguramente por pedir disculpas en su club) gesticulando provocativamente hacia el arquero Gabriel Baruco, que seguramente estaría con la tristeza propia de una derrota, iba caminando por el área del arco que da espaldas al cartel, y Patrono, a los saltitos , bailoteando, y tocándose el pecho y en la zona del corazón, con golpecitos, se mofaba de su colega en lugar de ir a festejar como correspondía, aunque él no haya sido el golero titular del campeón. Desconocemos si hay algún “pasado” entre los colegas del arco, o vaya a saber cual “factura” podría estar queriendo “cobrarse” Patrone, pero aquel que es deportista y que fue educado en las divisiones formativas de cualquier club, y actuara como lo hizo este muchacho, demuestra que no aprendió nada y que merece una sanción no solo, post informe del árbitro Nuesch, sino también de “oficio” por parte del Tribunal de Disciplina, revisando simplemente las imágenes de dicha transmisión por streaming, sino también del club. Acaso una “Probation”, sin expulsarlo de la entidad. Algo así como ir categoría por categoría de su club, consolando a cada pibe de inferiores, cuando padezcan una derrota. O ir de colaborador a los entrenamientos de inferiores durante el resto del año, escuchando la charla de los profes, cuando enseñan a perder y a ganar.

Según consigna el diario La Capital ( y foto ) “ Gerónimo Aguirre, el arquero suplente del campeón, fue a festejar de cara a los hinchas de Once Unidos.

Varios se le fueron encima. Nahuel Esteche llegó antes que todos y le metió un trompadón. Y después hubo más golpes y corridas.”

Felicitamos a Gabriel Baruco, por su actuación en el año y en la final en particular, pues desde el arco de Once Unidos exhibió los valores que le han inculcado en los clubes en los que atajó y en los que se formó, porque reaccionó, simplemente con una corridita a increpar, mientras sin dudas que contaba hasta 100, porque logró clamarse y no entrar en la provocación de un chico que no entendió que ni una tribuna debiera tenerlo a él actuando de tamaña manera. El “contagio” del le están pegando a mis compañeros, se generalizó por unos minutos y ya nadie sabía por qué, pero pegaron boxeándose de unos y otros empañando una jornada que era mucho más que agradable.

Que esta situación le sea oportuna al club Atlético Mar del Plata y al resto de las instituciones para que , además del entrenamiento físico y táctico, puedan darles clases a sus jugadores en la materia

” SABER GANAR” porque conocemos desde su presidente Claudio Giovanoni al último de los empleados, que deben estar avergonzados y condenando esta actitud antideportiva, como así también del verdiblanco, porque hubo futbolistas que no se quedaron atrás a la hora de lo golpes.