El ballet folklórico Bagual Argentino celebra sus 11 años de trayectoria

El ballet folklórico Bagual Argentino, dirigido por Carla Alfieri, celebrará sus 11 años de trayectoria con el espectáculo “Raíz viva”, este sábado a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903).

Creado en 2014 por Alfieri -profesora formada en el IPA Adolfo Ábalos-, el grupo se ha consolidado como un referente local en la preservación y difusión de las danzas tradicionales argentinas.

La propuesta del grupo combina la fidelidad a las raíces con la estilización folklórica, siempre respetando la esencia cultural que las inspira.

Este aniversario se convierte en una oportunidad para reafirmar el compromiso de Bagual Argentino con la memoria viva de nuestra identidad a través de la danza.