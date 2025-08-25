El azar “jug?” para Aldosivi pero perdi? igual

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

El «Tiburón» cayó ante Estudiantes por 1 a 0, por la fecha 6 de la Zona A del Torneo Clausura. El gol lo hizo Leandro González Pírez a los 12 minutos, y puso a su equipo en la cima de la zona con 12 unidades.

Los dirigidos por Mariano Charlier perdieron por la mínima ante un rival superior. Aldosivi padeció los mismos inconvenientes que viene padeciendo en ataque, a la hora de concretar las jugadas de gol. Estudiantes encontró ciertas facilidades para jugar y generar situaciones de riesgo. Los visitantes lastimaron a través de las flojas salidas de los locales en defensa, pero no pudieron capitalizarlas del todo y se vuelven a Mar del Plata con las manos vacías.

En los primeros 10′, la visita tuvo dos jugadas muy claras. Yonathan Cabral ganó en las alturas y cabeceó un corner de Tiago Serrago: Fernando Muslera tapó el tiro. 4′ después, Aldosivi sacó un ataque rápido, agarró mal parada a la defensa local y Serrago, asistido por Justo Giani, tuvo el primero pero remató sin fuerza y casi al cuerpo del arquero, en vez de cruzarla con fuerza.

En el área de Jorge Carranza irrumpió en soledad Guido Carrillo, que cabeceó con firmeza, pero más firmeza tuvo el golero de 44 años para sacarla al corner (ayudado por su palo derecho). A los 12′, Estudiantes jugó corto ese mismo tiro de esquina por izquierda; en primer término el «Tiburón» no pudo despejar del todo el peligro, y la jugada volvió a foja cero, con Cristian Medina y Edwuin Cetré. El colombiano no efectuó ni un centro ni un remate pero pateó, y el desvío fortuito de Cabral habilitó a Leandro González Pirez, para empujarla abajo del arco sobre el segundo palo. 1 a 0 prematuro en 1 y 57.

A los 17′, Alexis Castro picó hasta quedar casi mano a mano con Carranza, pero su remate fue desvíado por el arquero. El «Pincha», luego del gol, comenzó a hacerse dueño del juego, a triangular, con Medina como actor principal de los ataques. Se lo vio muy cómodo al equipo de Eduardo Domínguez, aunque mostró falencias a la hora del balón aéreo en defensa: la pelota le quedó perfecta a Tobías Cervera para fusilar, al borde del área chica, pero se encontró con Muslera que cubrió un tiro a quemarropa.

A los 25′, Medina condució y se la dio en profundidad a Carillo para que el «9» se luzca, pero quién se lució fue Carranza que evitó el segundo. Cerca del final del primer tiempo, salió Justo Giani por una molestia muscular, lo que tuvo lógica por las dificultades físicas que mostró el ex-Patronato en los entrenamientos de la semana anterior (de hecho, se entrenó diferenciado). Ayrton Preciado, que lo reemplazó, no brindó soluciones.

A los 42′, Cetré tuvo el 2-0 en sus pies: entre dos defensores, la bajó con mucha calidad y a la hora de la definición, quiso clavarla al ángulo, pero no tuvo la precisión milimétrica necesaria para inflar la red.

El complemento lo tuvo al equipo del puerto en la búsqueda del empate, pero le faltó peso arriba (un problema recurrente). Serrago probó de media distancia y se fue muy cerca del palo zurdo del uruguayo nacido en Argentina. El triunfo de Estudiantes nunca estuvo en riesgo, y la sensación que quedó es que el local pudo haber aumentado la diferencia. Tiago Palacios le metió un centro a Carrillo como para liquidar la cuestión, pero de forma milagrosa el centrodelantero, de cabeza, no pudo envocarle al arco casi abajo del mismo.

Palacios tuvo la suya con un tiro potente, cruzado, que dio en el palo. Aquella acción fue la última relevante de Estudiantes 1 Aldosivi 0. El conjunto de Mariano Charlier sufre la falta de gol, y necesita encontrar el acompañante de Gonzalo Mottes en la zaga, que quedó afuera de este duelo por una lesión grado dos del músculo aductor mediano izquierdo. El próximo rival es Boca, en el José María Minella, el próximo domingo a las 14.30.

TABLA ANUAL

…

Talleres 18 puntos (-8 diferencia de gol)

ALDOSIVI 18 (-15)

—————————————————————-

San Martín de San Juan 17

TABLA PROMEDIOS

…

Sarmiento 0.981

ALDOSIVI 0.818

—————————-

San Martín de San Juan 0.773

SINTESIS

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Román Gómez, Facundo Rodríguez, Leandro González Pirez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Edwuin Cetré, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Jonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago y Matías García; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

GOLES: 12′ González Pirez (EST);

CAMBIOS ESTUDIANTES: 65′ Tiago Palacios por Cetré; 71′ José Sosa por Medina; 86′ Ezequiel Piovi por Amondarain y Facundo Farías por Castro.

CAMBIOS ALDOSIVI: 38′ Ayrton Preciado por Giani; 62′ Rodrigo González por Bochi y Agustín Palavecino por García; 80′ Marcelo Esponda por Guerrico y Emiliano Rodríguez por Gino.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José Luis Hirschi.

ÁRBITRO: Hernán Mastrángelo.

VAR: Sebastián Martínez.