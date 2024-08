El audio del llanto de Arrieta en la escandalosa reunión libertaria: “Menem mirame, me hicieron una cama”

Luego de la escandalosa reunión del bloque libertario de ayer, se filtró hoy el audio con la encolerizada reprimenda de la diputada nacional de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta a sus compañeros de bloque, y en particular al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por no haberla “defendido” en medio de las acusaciones que recibió por la visita a represores de la última dictadura militar al penal de Ezeiza.

La discordia se generó luego de que el martes pasado, en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada liberal expresara que había que pedirle explicaciones al riojano por haber autorizado el traslado de la comitiva libertaria a la cárcel donde se encuentran presos los genocidas.

Al finalizar la sesión de ayer, que terminó con una derrota legislativa para el oficialismo, el bloque se enfrascó en un cónclave interno y allí salieron a relucir los reproches a Arrieta por haber “mandado al frente” a Menem con una acusación que consideran falsa.

Sintiéndose increpada, la diputada perdió los estribos y en estado de emoción violenta empezó a vituperar a varios de sus compañeros

“No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos”, recriminó.

“¡Martín Menem, mirame, yo pedí explicaciones! ¡Me hicieron una cama! ¿Quién? ¡Vos, vos Martín! ¡Me amenazaron y estoy con custodia!”, siguió, fuera de sí, y en medio de un llanto incontrolable.

En ese punto intentó intervenir el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, para intentar calmarla, pero fue inútil porque Arrieta seguía gritando profundamente agobiada.

“Lourdes, la palabra. Yo te voy a dar la palabra, pedí la palabra y te la doy”, le pidió el cordobés.

Sin hacerle caso, Arrieta continuó con su desgarrador relato: “Yo recibí amenazas de muerte”.

“¿De quién, Lourdes, de quién?”, le preguntó Bornoroni, incrédulo.

“Eso es lo que me están haciendo, me hicieron una cama. Vos Martín, vos sos”, insistió Arrieta, dirigiéndose a Menem.

“¿Qué cama Lourdes?”, volvió a preguntar Bornoroni, escéptico de la versión que estaba transmitiendo su compañera de bancada.

“Dijiste que no había los votos, pero me amenazaron, tengo que estar con custodia, estoy pidiendo la custodia acá adentro y ni siquiera fuiste capaz. No tuviste la solidaridad. ¿Entendés?”, le reprochó Arrieta a Menem.

La difusión de este audio de 40 segundos amplifica la crisis en el bloque de La Libertad Avanza, que empezó luego de conocerse que cinco integrantes del bloque habían ido a entrevistarse con Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Rocío Bonacci era la sexta integrante de la combi que trasladó al grupo, pero al enterarse del motivo real de la visita organizada por su par Beltrán Benedit, decidió quedarse afuera del pabellón.

En cambio, Arrieta sí participó de la actividad y se sacó una foto con los genocidas, pero al revelarse el escándalo se excusó diciendo que no conocía la identidad de los presos que habían sido a visitar y dijo que había sido engañada por Benedit.

A raíz de la actitud que tomó Arrieta de señalar a compañeros de bloque y al propio presidente de la Cámara baja como responsables de lo sucedido, algunos diputados como Lorena Villaverde están reclamando directamente su expulsión.

Lilia Lemoine, conocida por tener pocos pelos en la lengua, declaró a la prensa luego de la convulsionada reunión y dijo que “la diputada del patito” está “desequilibrada mentalmente”.

Tras la encendida discusión, Arrieta denunció a su compañero Nicolás Mayoraz por violencia de género, pero la presentación fue desestimada por la Justicia.

