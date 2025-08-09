“El Ariston” y “Haceme caso”, hoy en el ciclo “Camino al Festival 2025”

Hoy a las 16:00 se proyectará el largometraje documental «El Ariston», dirigido por Gerardo Panero, precedido por el cortometraje «Haceme caso», realizado en Cinetaller 2024. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural “Osvaldo Soriano” (Catamarca y 25 de Mayo) con entrada libre y gratuita, y dentro del ciclo «Camino al Festival 2025», organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

«El Ariston» narra la historia del Parador Ariston, diseñado en 1947 por Marcel Breuer, figura clave de la Bauhaus, durante su visita a la Argentina.

“En 1947 Marcel Breuer, figura fundamental de la Bauhaus, visita la Argentina y diseña en Mar del Plata el Parador Ariston. Con el paso del tiempo el Ariston quedará en el olvido y comenzará su lenta destrucción”, señaló la sinopsis. La película invita a reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico.

Tras la proyección, se realizará una charla abierta con el público para debatir sobre las temáticas abordadas en ambas obras, promoviendo un espacio de intercambio y reflexión. La entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad del lugar.

El ciclo, que se realiza el segundo sábado de cada mes, propone la exhibición de un largometraje relacionado con temáticas marplatenses, previamente presentado en ediciones pasadas del Festival Internacional de Cine. Además, incluye un cortometraje realizado por estudiantes de carreras de cine locales, fomentando la producción audiovisual de la región.