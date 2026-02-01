El argentino Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

El mediocampista argentino del Real Madrid de España, Franco Mastantuono, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo de la victoria ante el Rayo Vallecano y fue abucheado por los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el Real Madrid venció agónicamente al Rayo Vallecano por 2-1 con el gol de penal del francés Kylian Mbappé y trajo una leve bocanada de aire al equipo en medio de la crisis que vive por la falta de resultados entre el fin de ciclo de Xabi Alonso y el incipiente inicio de Álvaro Arbeloa.

En este contexto, los hinchas presentes en el estadio Santiago Bernabéu expresaron su disgusto con el equipo y, en este ambiente sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, Mastantuono volvió a ser titular y fue uno de los apuntados por los fanáticos.

Al ser sustituido por Gonzalo García a los 15 minutos del partido ante el Rayo Vallecano con empate 1-1 en el marcador, el oriundo de Azul se fue silbado y abucheado por los hinchas del Real Madrid. Desde su llegada al equipo, el argentino acumula 22 partidos disputados y tres goles ante Levante, Albacete y Mónaco de Francia.