“El apego” se presenta esta noche en la Sala Payró

El unipersonal “El apego”, escrito por Emiliano Dionisi y protagonizado por el actor marplatense Juan Manuel Fernández, se presentará hoy a las 21:00 en la Sala Payró (Boulevard Marítimo 1903).

La obra narra la historia de un joven al cuidado de su padre, explorando la complejidad de los vínculos humanos. “El apego” aborda temas como la dependencia, el amor imperfecto, la gratitud y el dolor, mostrando cómo los roles en la vida cambian y desafían a los personajes a enfrentar sus temores y límites.

Según la descripción de la obra, “las relaciones te empujan a enfrentarte con tus temores, con tus límites y con tu dolor. El amor imperfecto, incómodo, lejos del idílico, conmovedor, así como las ausencias, tan silenciosas que gritan”.

Bajo la dirección de Alicia Cruz, Juan Manuel Fernández da vida a esta propuesta que busca corporalizar los vínculos y sus contradicciones. La obra destaca por su sensibilidad y su capacidad para reflejar las emociones humanas con profundidad y autenticidad.