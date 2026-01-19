El ajuste tan temido: Izan bandera nacional de una sola faz; Mar del Plata y sus problemas de caja

Se les fue la mano con el ajuste. La instalación por parte del municipio de Mar del Plata de una bandera argentina sublimada de un solo lado generó indignación, burlas y hasta un debate político en la localidad.

El emblema patrio “simple faz” sorprendió este lunes a vecinos y turistas que circulaban por la rotonda del Golf, en Playa Grande.

“Son unos crotos”

Las críticas no tardaron en llegar y apuntaron al senador pro-libertario Guillermo Montenegro e intendente en uso de licencia y a su discípulo, el interino Agustín Neme.

“Mar del Plata, 2026: el Municipio colocó una bandera argentina sublimada… y encima de un solo lado” ironizó la concejal de Fuerza Patria, Mariana Cuesta.

A su vez, la dirigente kirchnerista aprovechó para burlarse de la política comunicacional del gobierno local: “se pasan el día buscando el videíto, la toma, el viral, y terminan convirtiéndose en un meme” chicaneó.

“Cuando se gobierna para la foto y no para la ciudad, pasan estas cosas: improvisación, berretada y cero respeto por lo que nos representa a todos. Son unos crotos” cerró.

Javier Milei y las Fuerzas del Cielo y sus problemas con las banderas

La situación en Mar del Plata se produce en medio de la polémica por las demoras del gobierno de Javier Milei en reponer las banderas nacionales en Plaza de Mayo.

Durante más de diez días, los mástiles ubicados en el acceso a la Casa Rosada y en Plaza de Mayo permanecieron sin la bandera argentina. En esas largas jornadas no hubo reposición ni reparaciones visibles tras los daños sufridos a comienzos de enero.

Cuando por fin la reposición se llevó a cabo el último jueves, la rotura de parte del lienzo de la insignia patria generó críticas y chicanas hacia el fallido accionar de “Las Fuerzas del Cielo”