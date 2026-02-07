El acusado de violar a la adolescente en Miramar se declaró inocente

El acusado, si bien se negó a contestar preguntas de la fiscalía, no sólo no mostró reticencia para la extracción de sangre, sino que expresó la voluntad para que se realice el ADN comparativo .

El hecho

La violación ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 29 de enero cuando la adolescente de 16 años, oriunda de Capital Federal, se encontraba con un amigo a la salida del boliche y al descender a la playa fueron atacados por un hombre, quien los amenazó con un cuchillo.

Según la denuncia, les ató los pies con sus prendas de vestir y luego atacó sexualmente a la menor.

Los jóvenes lograron solicitar auxilio cuando el abusador se alejó con sus teléfonos celulares que luego arrojó en la huida. Ambos menores cruzaron a algunos peatones y poco después llegó un patrullero.