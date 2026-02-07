El acusado de violar a la adolescente en Miramar se declaró inocente

ADN comparativo
El acusado, si bien se negó a contestar preguntas de la fiscalía, no sólo no mostró reticencia para la extracción de sangre, sino que expresó la voluntad para que se realice el ADN comparativo.
El hecho
La violación ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 29 de enero cuando la adolescente de 16 años, oriunda de Capital Federal, se encontraba con un amigo a la salida del boliche y al descender a la playa fueron atacados por un hombre, quien los amenazó con un cuchillo.
Según la denuncia, les ató los pies con sus prendas de vestir y luego atacó sexualmente a la menor.
Los jóvenes lograron solicitar auxilio cuando el abusador se alejó con sus teléfonos celulares que luego arrojó en la huida. Ambos menores cruzaron a algunos peatones y poco después llegó un patrullero.