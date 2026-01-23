El acto anti zurdo con Milei y que tiene a Montenegro como orador en Mar del Plata

El presidente Javier Milei tendrá en Mar del Plata su primera actividad partidaria del 2026, un año no electoral pero en el que empezará a delinear sus intenciones de presentarse o no para la reelección en 2027.

Luego de su polémico discurso en Davos con el que arremetió contra la política, defendió al capitalismo de empresa y decretó la “muerte de Maquiavelo”, el líder de La Libertad Avanza llegará el próximo lunes a la localidad de la costa atlántica.

El fuere de su agenda se concentrará al día siguiente, martes 27 de enero, donde definió una doble actividad.

Primero liderará una caminata en Zona Güemes del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas por ciudades en los que LLA tuvo sus mejores desempeños electorales en la última elección de octubre.

“En Mar del Plata reafirmamos el rumbo de libertad que eligieron los argentinos. Gracias por acompañar este proceso histórico que quiere transformar la Argentina” remarcaron desde LLA al confirmar el anuncio.

El encuentro con militantes, vecinos y turistas tendrá lugar desde las 20:30 en la esquina de Avellaneda y Güemes.

Presencia de Javier Milei en la Derecha Fest

El otro evento en el que estará Javier Milei se centra especialmente en su núcleo duro. El mandatario nacional participará de la segunda edición de la “Derecha Fest”, un evento promocionado por los libertarios como el “evento más antizurdo de la Argentina”.

La celebración tendrá lugar el 27 de enero y el Jefe de Estado confirmó su asistencia: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció.

Cabe recordar que la “Derecha Fest”, tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Márquez, y al medio oficialista Derecha Diario.

Aún no está confirmado si Javier Milei dará un discurso en el evento o si únicamente acompañará la celebración.