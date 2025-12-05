El abandono de la Ruta 226 es un peligro mortal: Aumentan los casos en toda la zona

Diego García, concejal de Unión por la Patria, solicitó que el Intendente municipal intervenga de manera urgente ante el grave abandono del ingreso a Mar del Plata por la Ruta Nacional 226, donde el crecimiento descontrolado de pastizales tapa la señalización vertical, invade las banquinas y reduce la visibilidad en un tramo utilizado diariamente por miles de personas.

El expediente solicita que el Intendente municipal exija a Vialidad Nacional y a la empresa Corredores Viales S.A. la realización inmediata de tareas de corte de pasto, desmalezamiento y despeje de la señalización, tal como establece el artículo 1 del expediente.

García remarcó que, si bien se trata de una ruta nacional, el Departamento Ejecutivo no puede desentenderse de la seguridad vial en los accesos al distrito . “ El ingreso a Mar del Plata presenta un deterioro inaceptable. La responsabilidad primaria es de Vialidad Nacional, pero es el Intendente de la ciudad quien debe velar por la seguridad de los vecinos y tiene la obligación de gestionar y exigir que se trabaje en mejorar la zona ”, afirmó.

En la traza los pastizales cubren parcialmente carteles y guardarraíles, anulando la función de las banquinas y generando un riesgo elevado en días de lluvia o neblina. La vegetación seca también incrementa la posibilidad de incendios, un peligro adicional señalado en el proyecto.

El concejal agregó que el Ejecutivo tiene herramientas para actuar incluso si Vialidad no responde en tiempo y forma : “ Si el Intendente considera que la urgencia lo amerita, puede intervenir a través de la Delegación Sierra de los Padres y luego reclamar el reintegro de los costos. Lo que no puede suceder es mirar para otro lado mientras la 226 se encuentra en el estado en el que está ”. El proyecto retoma, además, antecedentes como el caso de Tandil, donde la intervención del gobierno local permitió que la concesionaria retomara rápidamente el mantenimiento.