El 75 % de los trabajadores de plataformas forman parte del pluriempleo

Otro dato relevante del informe es la composición nacional de la fuerza de trabajo. Contrario a la creencia popular de que el rubro es dominado por inmigrantes, el 80% de los trabajadores son argentinos.

Cada vez más trabajos para comer

La investigación analizó la carga laboral en distintos sectores, incluyendo transporte, personal doméstico, enseñanza informal y trabajo freelance (diseño e informática en plataformas como Upwork, Fiverr y Workana).

Promedio general: la media es de 7,5 horas diarias, cifra que aumenta considerablemente cuando es la fuente principal de ingresos.

Sobreocupación: más de un tercio de los encuestados trabaja más de 45 horas semanales.

Profesionales: incluso en el rubro de creatividad y diseño, un 25% de los trabajadores independientes supera las 45 horas semanales, aun contando con un empleo estable en paralelo.

“El pluriempleo se da principalmente por una razón material, por satisfacer necesidades básicas, porque el poder adquisitivo de los salarios es bajo. Las estadísticas oficiales ocultan que dedicamos cada vez más tiempo a trabajar”, reza el informe.

El proyecto fue financiado por la Agencia de Investigación Científica a fines de 2023 y analizó un total de 1.095 casos, buscando generar datos sobre un sector donde no existen estadísticas públicas oficiales.

Participaron investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de de San Martín (UNSAM), Instituto Gino Germani y CONICET, entre otros.