El 20 de Febrero Maxi Rodríguez en Aldosivi

por Jorge Jaskilioff

Se realizó la conferencia de prensa en el Club Atletico Aldosivi sobre la llegada del ex futbolista de NOB, Selección Argentina y en el viro continente , MAXI RODRIGUEZ a Mar del Plata a participar de una jornada con los jugadores de inferiores del club y también brindará charlas motivacionales con empresarios de la ciudad y abierto a toda la comunidad.
Participaron de la conferencia de prensa: HERNAN TILLOUS(Presidente del Club Aldosivi), DIEGO JUAREZ (titular del EMTURYC), JULIETA LILLO(Gerente de Marketing y Prensa del HPC), EZEQUIEL ANGUIZOLA y DIEGO MEZZANOTTE organizadores de la llegada de MAXI RODRIGUEZ a Mar del Plata.

