10-05-22

ARTICULO 78. Las facturas a usuarios por la prestación del servicio público de distribución de electricidad deberán detallar la información necesaria y suficente que permita constatar al usuario en forma unívoca el valor de las magnitudes físicas consumidas y el período al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas

*Podrá ser incluido en las facturascomo concepto de prestación de servicio, el consumo medido por alumbrado público.

EDEA podrá asumir el cobro del alumbrado público de los usuarios de General Pueyrredon, si la Municipalidad de General Pueyrredon adopta mejorar la cobrabilidad a través de la emisión conjunta en las boletas del consumo de suministro eléctrico, que presta la Distribuidora de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y que está en la órbita de control de OCEBA, Organo de Control Eléctrico de Buenos Aires, que depende del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Como se conoció a través de la elevación del presupuesto 2026, el gobierno municipal del intendente interino Agustín Neme, agobiado por el déficit acumulado en 6 años de gobierno de JxC a cargo de Guillermo Montenegro, agotó las partidas existentes en todo sentido, debiendo incluso apelar a fondos afectados de OSSE, EMTURYC y la sobretasa a la carga de combustible en la totalidad del ámbito municipal. Mar del Plata pasó a pagar los servicios más caros del país, afectando incluso su competitividad turística que ha podido observarse en la temporada que transcurre. Ese mecanismo permitió el pago de gastos corrientes como los haberes municippales desdoblados correspondientes a diciembre de 2025.

Según trascendió la MGP tiene la autorización de la «Casa Rosada» para llevar adelante este procedimiento que está en la antípodas del pregón libertario que recitan como en un acto religioso no exento de ciertos rasgos de fanatismo no indisimulados sino pronunciados por el elenco político de los seguidores de Javier Milei, al cual ha adherido fervorosamente el Municipio de General Pueyrredon que ostenta la divisa violeta como escarapela.