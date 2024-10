Economía estudia cómo parar la salida de US$ 2.700 millones por el turismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, buscan alternativas para evitar la salida de unos US$ 2.700 millones, según cálculos privados, que sufrirá Argentina por los viajes de argentinos al exterior.

Es que a fines de año se termina el impuesto PAIS, que grava con 15% los gastos que se realizan en el exterior con dólares a través de tarjeta de crédito, y buscan una alternativa para reemplazar ese gravamen, entres las tensiones políticas que implicaría mantenerlo y la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pugna por un tipo de cambio único de cambios.

“En septiembre el Impuesto País bajó del 17,5% al 7,5% para la importaciones de bienes y el pago de fletes, pero se mantuvo en el ‘dólar tarjeta’. Pero ahora no se puede prorrogar y hay que estudiar alternativas para mantenerlo en esos niveles”, confiaron fuentes oficiales.

Desde el sector privado, la Fundación Mediterránea explicó que durante el primer semestre del año el turismo emisivo demandó US$ 3.900 millones, y el saldo de balanza (neto de los ingresos por turismo receptivo) fue negativo por US$ 1.400 millones.

“A partir del examen de tendencias, es posible prever que en el año la demanda de dólares por turismo emisivo se acercará a US$ 7.500 millones y el saldo podría ubicarse en torno a una salida neta por US$ 2.700 millones (con ingresos de turismo receptivo por alrededor de US$ 4.800 millones), de acuerdo con estimaciones preliminares”, destacó un documento que lleva la firma de los economistas Marcos Cohen Arazi y Vanessa Toselli.

En ese sentido, de cara a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el que actualmente encarece con el 17,5% las operaciones realizadas con tarjeta en el exterior, “teniendo en cuenta que el mayor desbalance habitualmente se ubica en el primer trimestre, y el sendero esperado para el tipo de cambio que se desprende de la estrategia monetaria y cambiaria, la magnitud del desbalance podría acrecentarse especialmente en el próximo verano”, advirtió la Fundación Mediterránea.

Un indicador que puede anticipar estas tendencias es el ritmo de búsquedas de internet asociado a opciones de turismo que suelen escoger los argentinos.

En ese sentido, “las búsquedas asociadas a turismo emisivo crecen a un ritmo de 54% interanual en septiembre, mientras que las de turismo interno caen 15%, reflejando un interés renovado por las opciones de turismo fuera del país, en detrimento del turismo en el país”, dijo la Fundación Mediterránea.

Comparte esto: Facebook

X