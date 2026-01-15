Eber Ludueña estrena su show de humor en el Teatro Enrique Carreras

Eber Ludueña presentará el espectáculo de humor “Lo peor de Eber Ludueña” a partir de este sábado 17 en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1828). La propuesta recorre, con ironía y sin concesiones, la trayectoria deportiva más accidentada del fútbol argentino, a través de anécdotas, fracasos y situaciones desopilantes.

El espectáculo ofrece un recorrido imaginario por pretemporadas interminables, viajes absurdos, escasos aciertos e innumerables derrotas, con el sello característico del personaje.

Bajo el subtítulo “Rutinas de pretemporada”, Ludueña invita al público a sumarse a una noche donde nada sale bien, pero todo se transforma en risa. Con su estilo inconfundible, repasa su “gloriosa” carrera deportiva y propone una mirada humorística sobre el paso del tiempo, el verano y la vida cotidiana.

El show también aborda temas de actualidad como las Navidades, la tecnología, el próximo Mundial y los insultos más creativos del fútbol contemporáneo, siempre desde la perspectiva limitada y sincera del personaje, reconocido como “el único jugador al que no invitaron a su propio partido homenaje”.

“Lo peor de Eber Ludueña” reúne monólogos y anécdotas en vivo en un espectáculo de humor directo y popular.

También tendrá funciones el domingo 18 a las 21:30; el viernes 30 a las 21:30; el sábado 31 a las 23:30; y en febrero el sábado 6 y el domingo 7 a las 23:30.