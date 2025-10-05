Dylan Gorosito, la figura de la Sub-20 que sería promovido a la Primera de Boca para 2026

Dylan Gorosito se lució en la noche en Valparaíso. El lateral derecho de la Selección Argentina Sub-20 marcó un golazo ante Italia en el Mundial juvenil y selló el triunfo 1-0 que clasificó al equipo de Diego Placente como líder del grupo D con puntaje ideal. Su actuación no pasó desapercibida en Boca, donde ya analizan incluirlo en la pretemporada del plantel profesional en enero próximo.

A los 29 minutos del complemento, Gorosito ingresó desde el banco y en apenas unos minutos cambió el destino del partido: encaró, dejó a dos rivales en el camino, le tiró un caño a un tercero y definió con categoría ante la salida del arquero. Fue su primer gol en el certamen, donde ya había repartido dos asistencias —ante Cuba y Australia— y se consolidó como una de las revelaciones del torneo.

El defensor, oriundo de Moreno y con todo el recorrido en las juveniles albicelestes, debutó en la Primera de Boca el 21 de julio de 2024 frente a Defensa y Justicia, bajo la conducción de Diego Martínez. Aquel día jugó 45 minutos, pero desde entonces no volvió a sumar rodaje: fue tres veces al banco y luego perdió espacio en la consideración.