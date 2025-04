Dybala, su fanatismo por Boca y la chance de volver: “Me encantaría jugar en Argentina”

Si bien su condición de hincha de Boca no es ningún secreto, cada vez que Paulo Dybala habla del Xeneize los hinchas se ilusionan. Mientras aguardan por el retorno de Leandro Paredes, no son pocos los que anhelan que el mediocampista logre convencer a la Joya y que pueda jugar en La Bombonera. Al respecto, el cordobés se refirió a su fanatismo por el club de la Ribera, reconoció que le encantaría jugar en Primera en Argentina, pero admitió que no sabe si algún día va a pasar. Eso sí, con Paredes ya planifican vacaciones y la chance de ver al Xeneize en el Mundial de Clubes podría darse.

En una charla para el canal de YouTube Los Edul, la Joya confesó que le gustaría volver a la Argentina para jugar en Primera, dado que con Instituto solo pudo desempeñarse en la Primera B Nacional. Sin embargo, admitió que no sabe si algún día pasará, a pesar de las presiones tanto desde el club cordobés como desde Boca, fogoneadas un poco por Paredes, su compañero en la Roma y otro fanático del Xeneize.

“Sé que los hinchas de instituto quieren que esté, es un club al que le tengo un cariño muy grande porque es el que hizo que mi carrera haya crecido y haya podido llegar a Europa“, sostuvo. ¿Y Boca, Paulo? “A veces veo fotos mías en Instagram de cuando era chico, las cosas que dice Lea, los hinchas que me escriben… Es lindo porque nunca fui a ver a la cancha a Boca. Incluso ayer hablábamos con Lea por el tema de las vacaciones, Boca juega su primer partido del Mundial de Clubes en Miami y él quería que me quede con él para ir a ver el partido“.

Más allá de esta chance de poder ver al Xeneize en el Mundial de Clubes y las dificultades que representa un retorno a la Argentina, Dybala recordó también cómo nació su fanatismo por Boca, algo que heredó de su padre después de que sus dos hermanos mayores se hagan de Independiente y River: “Mi viejo era fanático de Boca y tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de Independiente y River. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados. Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más de Instituto. Pero cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba, íbamos siempre a la cancha“.

Qué chances hay de que Paredes y Dybala jueguen en Boca

Si bien el propio Dybala remarcó que un retorno a la Argentina parece difícil, no sabe si se dará y que Instituto también tiene un lugar importante en su corazón, lo cierto es que la ilusión de los hinchas de Boca de poder tener a la Joya en La Bombonera no cesa. Por lo pronto, nada por fuera de su condición de hincha hace creer que pueda recalar en el Xeneize, aunque Leandro Paredes le insista constantemente para que pegue el salto. Incluso su esposa, Oriana Sabatini, reveló que Paredes “empezó a instalar la idea de que vayan los dos” y que eso podría traerle problemas, dado que toda su familia es hincha de River.

En la vereda opuesta aparece Paredes, el otro jugador de Roma que estuvo muy cerca de regresar a Boca. Surgido en las Inferiores del Xeneize, el mediocampista aseguró haber “hecho todo” para regresar al club que lo vio nacer en el último mercado de pases, pero no llegó a buen puerto. De todas maneras, si bien renovó su contrato con el conjunto de la capital italiana, el mismo contiene una cláusula que le permitiría volver a Boca si el Xeneize abona 3.5 millones de euros por su ficha. La misma rige solo para el club argentino y se puede activar en cualquier mercado de pases de aquí hasta diciembre de 2026.

..