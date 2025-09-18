Duro pronóstico de un economista: «Lo peor está por venir, se viene una tanda de devaluación»; El efecto 1.500

.

El director de la consultora C-P, Pablo Moldovan, afirmó que “lo peor está por venir” y pronosticó una “tanda de devaluación y de ajuste cambiario”, en medio de una jornada de incertidumbre tanto para el dólar como para los acciones y bonos argentinos.

Relacionado a la intervención del BCRA en el mercado de cambios, el especialista en macroeconomía, finanzas y mercado de cambios sostuvo que la entidad a cargo de Santiago Bausili “ya empezó a vender los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Yo creo que este es un proceso lanzado hace rato”, aseguró en declaraciones a Splendid AM990.

A su vez, Moldovan indicó que “esto ya pasó” en las elecciones presidenciales del 2023 y señaló que hay “una percepción de insostenibilidad”.

“A la política le cuesta un poco absorber el golpe”, advirtió.

También remarcó que la política cambiaria que mantiene el gobierno de Javier Milei “es insostenible” ya que “casi todo el mercado está contando un cambio fuerte”.

Y concluyó: “No tenemos horizonte de que esto mejore mucho de acá a octubre”, en relación a los próximos comicios nacionales que se llevarán a cabo el 26 de ese mes.

EL EFECTO $ 1.500

El dólar blue y los financieros tocaron esta semana la barrera psicológica de los $1.500, desatando una ola de furia, preocupación y, como es habitual, una catarata de ingeniosos memes en las redes sociales. El protagonista de la jornada fue el chiste del «Dólar Dodge 1500», que se viralizó para ironizar sobre la crítica situación económica.

La escalada del dólar se da en un contexto de alta volatilidad tras la derrota electoral del oficialismo y con un riesgo país que también se disparó por encima de los 1.400 puntos. Según supo Noticias Argentinas, la bronca de los usuarios apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusaron de «ineptos» y exigieron una intervención en el mercado.

«Caputo en su Volkswagen 1500»: el ingenio popular

El humor se convirtió en la principal vía de catarsis para los usuarios. El chiste más celebrado fue el que unió todas las variables económicas del día en un solo concepto automovilístico: «Dólar 1500. Riesgo País 1500. Caputo en su Volkswagen 1500 camino a Rio de Janeiro«, en una clara alusión al clásico auto y a una supuesta huida del ministro.

Furia, pases de factura y «zaraza»

Más allá de los memes, el enojo fue el sentimiento dominante. «Que se vaya a lpmqlp y se lleve a Karina«, escribió un usuario furioso, mientras otro se lamentaba: «La clase media viendo como vendió sus ahorros a 1000 y hoy el dólar toca 1500».

Las críticas también apuntaron a las proyecciones oficiales. Un tuitero recordó que en el Presupuesto 2026 presentado días atrás se vaticinaba un dólar a $1.420, calificando la proyección de «ZARAZA». El reclamo se repitió: «Compra campeón que está barato @LuisCaputoAR a $1.500», ironizaban, mezclando la bronca con el sarcasmo.