Durísima crítica de un ex asesor de Javier Milei: “Un presidente desquiciado”

Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei, realizó una fuerte crítica al Gobierno nacional y al propio presidente: “Era una persona centrada y racional”, disparó en el inicio de su extenso posteo en X denominado “Interpretando al ‘fenómeno Milei’”. El economista y fundador de la Universidad del CEMA comenzó describiendo su relación con Milei cuando aceptó el cargo de jefe de asesores económicos “sin firma y sin haberes”.

“En un principio me confundió”, dijo sobre el presidente: “Era una persona centrada y racional. No salía con modelos matemáticos ridículos y axiomas incomprensibles y fuera de contexto. Era educado y no gritaba ni hacía gestos raros”.

Después confesó que “Milei me estaba usando” con un plan que era incompatible con sus ideas y aseguró que pasó a ser “una persona muy desequilibrada”, por lo que renunció.

“Después de asumir, el desequilibrio mental se hizo mucho más evidente. Insultos, gestos faciales rarísimos, despidos arbitrarios, peleas innecesarias, idas y vueltas, ejército de trolls, ideas de supremacía intelectual de los liberales, perros en el cielo, etc”, disparó. Durísimo.

Finalmente, concluyó: “Un presidente desquiciado, apoyado legislativamente por un grupo formado mayormente por fanáticos incompetentes y oportunistas no augura una mejora y más sostenibilidad en la segunda parte de este gobierno”.

Carlos Rodríguez fue una figura clave en la campaña presidencial de Milei, pero su relación con el oficialismo se enfrió tras el inicio del gobierno. Desde entonces, se ha convertido en uno de los economistas más críticos del equipo económico, señalando reiteradamente inconsistencias en la política fiscal y monetaria. (DIB)