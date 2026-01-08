Duas sobre la caída de la inflación: Habrá un «dato feo» adelantan

El economista Fernando Marull advirtió este miércoles que «la sensación del mercado es que (a inflación) no bajó en diciembre» y el dato será “feo” por encima de 2%.

No obstante, convalidó el resultado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que adelanta una reducción a la zona de 2%.

Respecto a la dinámica del mercado cambiario, Marul señaló que el el dólar estuvo tranquilo durante diciembre pero que en los primerios días de enero comenzó a levantar un poquito .

En diálogo con Radio Rivadavia, que siguió Agencia Noticias Argentinas, detalló que el «contado con Liqui no baja de 1530» y que el Banco Central se encuentra interviniendo con bonos para «contener un poquito la demanda de dólar».

A pesar de esto, aclaró que «no hay una lectura de que vaya a dispararse» y que la proyección del mercado para esta variable «está en 20% para 2026».

En cuanto a la política monetaria, afirmó que «las tasas de interés están picadas» y se sitúan «arriba del 35%».

Explicó que esto responde a que el Banco Central mantiene la política de «pocos pesos en el mercado», lo que provocó que las tasas pasaran de estar en «25% durante diciembre» a niveles de «45%» en enero.

Específicamente sobre las Lecaps, mencionó que las tesorerías «colocaron en 25 en diciembre y ahora pueden colocar al 35».__IP__

Finalmente, sobre la ingeniería financiera para afrontar los pagos de deuda, Marul consideró que el uso de un préstamo tipo Repo «era lo que estaba esperando». Argumentó que sin esta herramienta el Gobierno estaría «sacando de los dólares de las reservas que no tenés».

Asimismo, restó importancia a si el crédito lo toma la autoridad monetaria o el Ministerio de Economía: «fíjate que en Argentina, digo, el tesoro y el Banco Central es más o menos lo mismo; es exactamente lo mismo que los tome el Banco Central o el Tesoro».

