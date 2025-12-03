El presidente de la Liga Marplatense de Fútbol fue entrevistado este miércoles por el programa LA VOZ DEL ESTADIO por el canal de YouTube@golesdemedianoche y la 90.5 radio Éter MdP y además de adelantar que «estamos haciendo las gestiones para que la final del fútbol femenino local jueguen de preliminar en el partido de vuelta de los hombres, en el Minella el 13 de diciembre» se refirió a los rumores que involucran a Eduardo Spinosa, ex presidente del club Banfield, y CEO de Minella Stadium S.A. con la investigación a Sur Finanzas y la AFA, donde sostuvo que no creo Spinosa tenga que ver con algún desmanejo de esa financiera, y en lo que a la concesión refiere, no tiene nada que ver, ya que Eduardo es un gerente rentado por la empresa y no un firmante por la concesión, asi que los que hablan que peligra la misma, no están entendiendo»

Aquí el audio completo