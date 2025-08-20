Dr. Queen y Apeiron se encontrarán en Abbey Road con tributos a Queen y Pink Floyd

Este sábado 23 a las 21:00, Abbey Road (Juan B. Justo 620) será el escenario de “Encuentro en Abbey Road”, un evento musical que rinde homenaje a dos de las bandas más icónicas del rock mundial, Queen y Pink Floyd, a partir de los tributos de Dr. Queen y Apeiron.

Dr. Queen, liderado por el reconocido cardiólogo platense Jorge Busetto, quien con más de 28 años recorriendo escenarios internacionales encabeza un show de alto impacto visual y sonoro, con audiovisuales, cambios de vestuario y material inédito.

La banda está integrada por Jorge Busetto (voz), Alvaro Navarro (guitarra), Daniel Ronchetti (bajo) y Santino Dortone (batería). Además, contará con la participación especial de Giu Busetto, guitarrista e influencer reconocida mundialmente.

Por su parte la agrupación marplatense Apeiron celebrará los 60 años de la fundación de Pink Floyd con un homenaje que recorrerá sus temas más emblemáticos. Con 17 años de trayectoria, el grupo ofrecerá una puesta en escena que combina fidelidad sonora, visuales impactantes y una atmósfera emocional inigualable.

Apeiron está conformado por Pablo Lahos (voz y guitarra), Sergio Santesteban (guitarra líder), Jorge Dip (bajo), Cristian Carniserti (batería), Cintia Feresin (guitarra), José Marín (saxo), Sofía Pinar y Tamara Pratto (coros).