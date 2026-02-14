Dr. Queen presenta su último show del verano en Abbey Road

Este lunes 16 a las 21:00, Dr. Queen ofrecerá su último show del verano en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con un espectáculo homenaje a Queen. Como banda invitada participará Devil Inside, sumando una propuesta complementaria a la noche de rock

El show propone un recorrido integral por el legado de Freddie Mercury mediante una puesta en escena que incluye material audiovisual, múltiples cambios de vestuario y contenidos inéditos, reforzando la experiencia musical y escénica: la presentación está pensada para públicos de todas las edades y combina fidelidad sonora, emoción y una producción visual de alto impacto.

Dr. Queen está liderado por el cardiólogo platense Jorge Busetto, quien cuenta con más de 28 años de trayectoria internacional interpretando a Freddie Mercury y regresa a Mar del Plata con una nueva formación artística.

La banda está integrada por Busetto en voz, Giu Busetto en guitarra, Daniel Ronchetti en bajo y Santino Dortone en batería.