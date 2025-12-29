Dos viejos rivales en el horizonte de River, de cara a la pretemporada

River planifica dos amistosos de alto voltaje en enero frente a Nacional y Peñarol de Uruguay, como parte de su pretemporada 2026, con el objetivo de comenzar a reencauzar el rumbo deportivo tras una campaña 2025 desastrosa, sin títulos y marcada por una fuerte inversión económica que no dio resultados, según lo proyectado por el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

La idea ya está en marcha y se encuentra cerca de concretarse. El Millonario disputaría dos encuentros informales ante los gigantes del fútbol uruguayo, en lo que será una exigente prueba antes del inicio del Torneo Apertura, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien aún no hay fechas confirmadas oficialmente, está definido que los partidos se jugarán luego del 10 de enero, día en el que el plantel dejará San Martín de los Andes tras una semana de trabajos físicos intensos y viajará a Punta del Este para continuar la preparación.

Una vez instalado en suelo uruguayo, el primer amistoso se disputaría el 11 o el 14 de enero, mientras que el segundo está previsto para el 17, ambos en la ciudad de Maldonado. Los rivales elegidos no son casuales: Nacional y Peñarol representan una medida exigente para un River que necesita respuestas inmediatas y señales futbolísticas claras.

La pretemporada aparece como un punto de inflexión luego de un 2025 para el olvido. El club realizó una de las inversiones más altas de los últimos años en el armado del plantel, con incorporaciones de jerarquía y apuestas fuertes en el mercado, pero los resultados nunca acompañaron. River cerró el año sin conquistar ningún título, ni a nivel local ni internacional, quedando lejos de los objetivos trazados a comienzos de la temporada.__IP__

En ese contexto, los amistosos internacionales se transforman en algo más que simples ensayos. Funcionarán como una primera evaluación real del nuevo proceso, con la presión latente de un equipo que está obligado a cambiar la imagen y recuperar protagonismo.

Para River, el 2026 empieza con urgencias, y cada partido, incluso los de verano, será observado con lupa.