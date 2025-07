Dos periodistas marplatenses salvaron su vida de milagro al ser baleadas por motochorros en Barrio Bosque Alegre

Dos jóvenes periodistas e influencers fueron sorprendidas por una pareja de motochorros en Mar del Plata al llegar a su casa y, tal como contaron en sus redes sociales, se salvaron de milagro, ya que una bala hizo estallar la ventanilla del conductor. “La vida es un segundo” y “renacimos”, escribieron en un posteo de Instagram, junto a un video.

Agustina Vallejos y Florencia Fogolini regresaban de un evento en el barrio Bosque Alegre y al llegar a su casa vivieron un violento incidente con dos delincuentes que se desplazaban en moto.

“La vida es un segundo. Acabábamos de venir de un evento y tuvimos el garrón de ser tiroteadas por dos personas que venían en moto. Estábamos a punto de bajar y llegué a trabar la puerta del auto. Se ve que eso le molestó”, relató Florencia.

“Reímos lloramos, lloramos reímos”, contó Agustina en una serie de historias de Instagram, aún en shock por lo vivido. “Es una mezcla de emociones porque no podemos creer. No entiendo que te peguen un tiro para robarte. Doy gracias a la vida que ese tiro a Flor no le hizo nada. Y después creer o reventar, tuvimos una verdadera protección”, aseveró conmovida.

Junto a un video del momento, las jóvenes compartieron un extenso texto para dar cuenta de lo que les pasó. “La vida es un segundo. Volvíamos felices de un evento, hablando con Flor de todo lo lindo que nos está trayendo ‘Amiga Date Cuenta’. Estábamos conmovidas, agradecidas… y en un segundo todo cambió”, escribieron.

“Los chorros frenaron la moto en seco al lado del auto. Uno le quiso abrir la puerta a Flor, ella logró trabarla. El tipo la miró con odio y le apuntó. El vidrio estalló. Gritos. Forcejeo. Le quiso sacar la cartera. Flor se resistió. Todo duró seis segundos. Seis. (…) En medio de la conmoción y el llanto, la miré y le pregunté a Flor, ¿estás bien? ¡Decime que no te entró el tiro!”, sumó el escrito.

Medios locales y nacionales se solidarizaron con las jóvenes, que trabajan en Radio Vortrix Mar del Plata. HAsta el momento, no había detenidos por el hecho. (DIB) ACR