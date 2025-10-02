Dos partidos de suspensión para Marcelo Vázquez (DT Alvarado)

El Tribunal de Disciplina de la AFA, tras el descargo del entrenador de Alvarado, por sus expresiomes en rueda de prensa pots partido con All Boys «el fútbol está muy sucio…» decidió castigar con dos partidos de suspensión al DT ( será una «premonición» ? Le queda una fecha al torneo, y habría un cotejo más para Alvarado, en caso de triunfo del » Torito » vs Arsenal en Sarandí y un empate entre Almagro – Guemes, deberán definir al descendido en un encuentro a finish Alvarado – Almagro en terreno neutral)