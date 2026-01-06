Dos hombres, dos perros y una relación inquietante en “Perras”

La obra “Perras”, dirigida por Enrique Federman, subirá a escena los miércoles 7, 14, 21 y 28 a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

“Perras”, interpretada por Oscar Miño y Marcelo Goñi, aborda con humor una serie de conflictos humanos profundos, a partir de una situación cotidiana que se vuelve inquietante y reveladora.

La acción transcurre en una plaza, donde dos hombres pasean a sus mascotas, Yanina y Colita, con quienes establecen vínculos tan complejos e intensos que resultan perturbadores. El dueño de Yanina es un especialista en crianza canina y dedica a su setter, de excelente pedigrí, una atención que roza el enamoramiento.

En contraste, el dueño de Colita mantiene con su perra una relación inestable, atravesada por el autoritarismo y el juego sádico, lo que expone tensiones y dinámicas de poder que trascienden el vínculo entre humanos y animales.

La obra cuenta con dirección de Enrique Federman y fue creada de manera colectiva por Enrique Federman, Mauricio Kartun, Carlos Martínez Bel y Nicolás Caniglia.