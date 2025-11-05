Donald Trump culpó al cierre de gobierno y exigió “terminar el filibuster” tras perder Virginia y Nueva Jersey

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este martes por la noche la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales y contiendas clave, y atribuyó el resultado a dos factores: que su nombre no estaba en las boletas y el reciente cierre del gobierno federal.

«Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales», publicó Trump en mayúsculas en la red social Truth.

La reacción del mandatario, que lleva ocho meses en el poder, llegó después de que los republicanos sufrieran importantes derrotas.

Las derrotas clave del Partido Republicano

Virginia : La demócrata Abigail Spanberger fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle-Sears con alrededor del 55% de los votos. La victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas después de cuatro años.

: La demócrata Abigail Spanberger fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle-Sears con alrededor del 55% de los votos. La victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas después de cuatro años. Nueva Jersey: La excongresista demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, un aliado de Trump, prolongando así el control demócrata del ejecutivo estatal.

La excongresista demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, un aliado de Trump, prolongando así el control demócrata del ejecutivo estatal. Alcaldía de Nueva York: El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ganó con más del 50% de los votos. Se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y en el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

La furia de Trump en redes: «Terminen el filibuster»

Tras conocerse los resultados, Trump publicó una serie de mensajes exigiendo cambios legislativos a los miembros de su partido.

«¡REPUBLICANOS, TERMINEN EL FILIBUSTER! ¡VUELVAN A APROBAR LEGISLACIÓN Y REFORMA ELECTORAL!», escribió el presidente.

En otra publicación, detalló sus demandas: «Aprueben la Reforma Electoral, Identificación de Votante (Voter ID), No a las Boletas por Correo. Salven nuestra Corte Suprema de ser ‘Empacada’ (Packing), No a la adición de Dos Estados, etc. ¡¡¡TERMINEN EL FILIBUSTER!!!».