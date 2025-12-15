Dólar: a partir de enero las bandas de flotación se actualizarán por inflación

Dólar: nuevo esquema de flotación

En el anuncio oficial, el BCRA precisó que tanto el techo como el piso de la banda cambiaria se actualizarán de manera mensual según el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo”. A su vez, remarcó que el esquema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

Finalmente, la autoridad monetaria señaló que “a partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”. En ese marco, anticipó que la base monetaria pasaría del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre del próximo año, lo que permitiría adquirir alrededor de US$ 10.000 millones, cifra que podría ampliarse hasta US$ 17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización” si la demanda de dinero aumentara en un punto del PBI.