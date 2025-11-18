Doble tributo a Peter Gabriel y Phil Collins en Abbey Road

Este jueves 20 a las 21:00 Abbey Road (Juan B. Justo 620) será sede de un evento imperdible para los amantes del rock progresivo. Dos destacadas bandas rendirán homenaje a dos leyendas de la música británica: Peter Gabriel y Phil Collins, con Serious Genoma y Monkey.

La apertura estará a cargo de Serious Genoma, agrupación marplatense que recorrerá los grandes clásicos de Genesis, la banda que marcó un hito en la historia del rock sinfónico. El repertorio incluirá también un set especial dedicado a la etapa solista de Phil Collins, con canciones que definieron el sonido de los años 80 y 90.

Serious Genoma está integrada por Fito Carrizo (batería), Adrián Farías (teclado y programación), Claudio Tobías Martínez (guitarra), Braian Rosas (teclado), Federico Serravalle (voz) y Guillermo Sibillé (bajo).

Luego será el turno de Monkey, liderada por el reconocido cantante Gabriel Agudo, quien ofrecerá un emotivo recorrido por la obra de uno de los artistas más influyentes del rock progresivo y el pop contemporáneo. “Solsbury hill”, “Red rain”, “In your eyes”, “Sledgehammer” y “Big time” serán algunos de los clásicos que formarán parte del repertorio.

Con una sólida trayectoria nacional e internacional, Agudo ha compartido escenario con figuras como Steve Rothery (Marillion), Steve Hackett y Ray Wilson (Genesis), Jon Davidson (Yes) y Marco Minnemann (Joe Satriani).

Monkey está conformada además por Sergio José Da Rosa (batería), Sebastián Pérez (bajo y coros), David Márquez (guitarra y coros) y Mariano Arjoneds (teclados).