Diseño independiente y música en vivo: nueva edición de la Feria TRI

La Feria TRI desembarcará en enero con una nueva edición abierta al público este domingo 18, de 18:00 a 00:00, en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con una propuesta que integra diseño independiente, arte y música en un mismo espacio.

El evento reunirá a más de 40 stands de diseño, arte y objetos vintage, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que incluyen accesorios, indumentaria, cerámica, impresos, pósters, stickers, papelería, juegos de mesa, objetos de decoración y utilitarios.

Además de la oferta creativa, la feria contará con patio de comidas y DJ set en vivo durante toda la jornada, generando un clima ideal para pasear, comprar y disfrutar de una experiencia cultural en un ambiente distendido.

La Feria TRI se consolida como un punto de encuentro para emprendedores, artistas y público general, con el objetivo de promover la producción local y el consumo cultural independiente en la ciudad.

Para más información y novedades, se puede seguir la cuenta @ferias.tri en Instagram. La entrada será libre y gratuita.