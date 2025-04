“Disculpame que te escupa el asado”: CFK y otra filosa carta dirigida al Presidente

“Ay Milei!… Disculpame que te escupa el asado en la previa de Semana Santa…”, empieza un posteo que publicó este miércoles en sus redes sociales la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se puede considerar “otro capítulo” en la saga de las publicaciones en las que critica con dureza al presidente Javier Milei. En esta publicación, además, cuestiona al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien Milei celebró el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que la exmandataria comparó con el “Blindaje” de Antonio De la Rúa.

CFK empezó en su habitual tono irónico: “Ay Milei!… Disculpame que te escupa el asado en la previa de Semana Santa… ¿Pero me querés decir qué festejaban vos y el ‘Toto’ Caputo sacándose fotos y saltando como chicos en cumpleaños? Porque si es por el préstamo del Fondo, junto al del Banco Mundial y el BID, te quiero recordar que (Antonio) De la Rúa también tuvo uno igual (FMI + BID + BM) por 39.700 millones de dólares. Le pusieron el marketinero nombre de “Blindaje”… ¡Qué cosa creativa los gobiernos gorilas, siempre inventando nombres para disfrazar las estafas y disimular los fracasos de sus políticas económicas!”.

Y continuó: “Igual que ahora, a De la Rúa el préstamo se lo aprobó el directorio del Fondo un 18 de diciembre del año 2000. Un año después el país voló por los aires, y es literal”.

Cristina deslizó: “¿Y si el festejo era porque las reservas del BCRA subieron a 36.799 millones de dólares? Daalee! Macri, después del mega préstamo del Fondo, llegó a tener reservas por más de 70.000 millones de dólares. (Para ser más precisos 76.794 millones de dólares un 16 de abril como hoy, del 2019)”.

“Así que bajá a tierra, hermano, que acá abajo está todo muy mal después de la devaluación y tu acuerdo con el FMI. Como siempre se profundizó la disparada de la inflación, la remarcación de precios no para y la gente cada vez está peor”, insistió la expresidenta.

“Fotos para la gilada”

Pero la exvice de Alberto Fernández disparó: “Aunque la verdad es que ayer, por la tarde, me di cuenta que el ‘festejo’ del lunes no era por el préstamo. Se sacaban fotos para la gilada. Lo que vos, y muy especialmente el Toto Caputo, estaban festejando era la resolución que el martes publicó el BCRA autorizando a inversores no residentes a acceder al mercado único y libre de cambios (MULC), sin conformidad previa y con una permanencia mínima de apenas 6 meses. Es decir, hasta las elecciones… ¡Mirá vos que casualidad los plazos para que ingresen dólares como capitales especulativos!”.

“Otra primavera financiera antes de las elecciones, o sea… muchachas, muchachos, regreso triunfal del tercer turno del carry trade… ¡Mamadera!…”, afirmó.

“El primer turno del carry trade lo financiaste con la brutal devaluación del 2023, pisando importaciones y con los BOPREAL (títulos en dólares emitidos por el BCRA para importadores). El segundo turno del carry trade lo financiaste con los 23.000 millones de dólares que te entraron con el blanqueo, en octubre del 2024. Y este, el tercer turno del carry trade, te lo vuelve a financiar ahora el Fondo Monetario, como hizo con Macri en el 2018”, comentó Cristina Fernández de Kirchner.

“Blindaje segunda temporada”

La expresidenta comentó que “para asegurarte que los dólares que te dio el Fondo no te los lleven los importadores, ayer el BCRA anunció que emitirá una nueva serie de BOPREAL. O sea, más papelitos en dólares que van a tener que pagar los que todavía no nacieron, como a vos te gustaba decir cuando eras panelista en la tele… ¿no se te cae la cara, hermano?”.

“Aunque como dicen en psicología: el subconsciente siempre aflora. El párrafo final del comunicado del BCRA anunciando la vuelta del carry trade y la pisada de importaciones con BOPREALES dice textual: “Estas medidas se enmarcan en la Fase 3 del programa económico”. O sea, tercera fase del carry trade. Te lo dije, Freud nunca falla, y con esta gente… menos”, insistió.

El texto principal del posteo cerró: “Aunque a mí… si tengo que ponerle un nombre creativo me gusta más el ‘Blindaje segunda temporada’… lástima que no es en Netflix, sino en Argentina… ¡Madre de Dios, qué destino tan triste el de la Patria!”

“Cipayo de Oro”

Como también es habitual, la expresidenta escribió tres “postdatas” después del texto. En la primera llama a Javier Milei “Cipayo de Oro”, luego de escucharlo “darle la razón a (Donald) Trump, y su estúpida guerra comercial contra el mundo en la ‘Declaración Conjunta’ que hiciste vos como presidente, junto a Scott Bessent, secretario del Tesoro Norteamericano”. “Sentí vergüenza ajena”, insistió CFK, y agregó: “Pero me sirvió para entender clarito la grosería del presidente de EEUU, cuando dijo: ‘Me llaman para besarme el culo’”.

En la segunda postdata, Cristina afirma: “Igualmente y para parafrasearlo, Trump viene reculando en chancletas, igual que vos con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuando en la tele de panelista siempre decías que los gobiernos que fracasan van al Fondo. Y, ya recibido de político y diputado, votaste en contra del acuerdo con el FMI en 2022. En fin…”.

Y cerró su posteo con una tercera postdata: “¿Te acordás cuando el 2 de marzo de este año te dije que habías dado vuelta el reloj de arena? ¿Y del 27 del mismo mes te acordás, cuando señalé que empezaba el primer día de tu desgobierno, ante el anuncio del Toto de un nuevo préstamo con el Fondo? Fijate hermano… Porque vos no aguantás un archivo y los salarios y las jubilaciones no aguantan más ajuste”. (DIB) MM