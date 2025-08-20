Diputados debate en el recinto el veto de Milei a la ley que aumenta los haberes de jubilados

La Cámara de Diputados debatía esta tarde en sesión especial el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumenta los haberes previsionales en un 7.2%, además de ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechaza el veto y buscará propinarle otro embate al Gobierno tras conseguir una abrumadora mayoría para restituir la ley de emergencia en Discapacidad.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR van a votar en contra del veto, mientras que el Gobierno buscaba superar el tercio de los votos para blindar la decisión de Milei.

El diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy advirtió que no se puede omitir meses en el cálculo de haberes ni trucar índices».

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”.

Noticia en desarrollo