Diniz de los elogios a la Selección Argentina a la explicación de su esquema súper ofensivo

Fernando Diniz, director técnico interino de Brasil, elogió a la Selección Argentina en la previa al clásico de este martes en el Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).

“Si no es la mejor, es una de las mejores. Ha pasado un tiempo, no sólo porque ganó la Copa del Mundo. Hay jugadores de las ligas más importantes, de forma destacada. Y ahí está Messi”, afirmó el entrenador de Fluminense en conferencia de prensa.

“Es un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo, tiene un ciclo ganador y ha mantenido una base. Si no es la mejor, sí se encuentra entre las tres actualmente. Somos conscientes de ello y nos prepararemos para dar lo mejor de nosotros ante un gran rival”, agregó Diniz.

A su vez, dejó en claro la dificultad que representa enfrentarse a Lionel Messi, astro y capitán de la Albiceleste: “Messi se mueve. Respecto al mediocampo, no lo veo así (Argentina) juegue con tres en el medio. El fútbol no se trata de eso, los ajustes y la cohesión son los que harán o deshacen el juego. No hay manera de no preocuparse por un jugador de ese tamaño. Y tenemos que jugar. No huyas de las características y al mismo tiempo intenta contener toda la capacidad creativa que tiene”

La explicación de Diniz del esquema súper ofensivo de Brasil

Fernando Diniz, entrenador interino de la selección de Brasil, explicó su decisión de armar un ataque con Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. “No veo el fútbol como tú, que si añadiera un jugador más, un centrocampista o un centrocampista, el equipo estaría mejor protegido. Yo no lo veo así. Brasil en el Mundial jugó con una formación similar. Neymar, que también es delantero, dos extremos abiertos, un delantero centro, y Paquetá, con una característica más ofensiva incluso que Bruno Guimarães”, dijo.

“Tratan al cuarteto como algo innovador, pero no lo es. Lo que cambia es que hay una nueva forma de jugar, con más agresividad, y el equipo se está adaptando, eso lleva un poco de tiempo”, afirmó. Y agregó: “Mi forma de pensar sobre el fútbol no es departamentalizar el juego: la defensa está atrás, el mediocampo está en el medio y el ataque está delante. Es una forma mucho más orgánica, más conjunta, todos los jugadores tienen que jugar cohesionados para que las cosas funcionen de manera más efectiva”.

La posible formación de Brasil contra la Selección Argentina

Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli. DT: Fernando Diniz.

..

…

Comparte esto: Twitter

Facebook