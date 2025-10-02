Dinero de la corrupción: procesaron a directivos de Jonestur y Transcambio por maniobras de lavado

La Causa Arbolitos, originada por una denuncia de la Procelac, toca de cerca a un funcionario recientemente renunciado y tiene ramificaciones offshore nunca investigadas por la Justicia.

A fines de 2016, con motivo de la investigación que se llevaba adelante por los aportes recibidos en una cena de fin de año por la Fundación SUMA de la vicepresidente Gabriela Michetti, la Justicia averiguó por el manejo de los fondos de los aportantes. Allí salió a la luz una casa de cambio, financiera y banco fantasma reconocida por maniobras irregulares con divisas que fue allanada por la Justicia en el marco de una mega causa de violaciones a la Ley Penal Cambiaria en Mar del Plata, donde intervino la PROCELAC. Según nos informaba LetraP, se trataba de Transacciones Crediticias S.A., una sociedad de la firma Transcambio, que pagó $80.000 por el cubierto en aquella velada.

El Juez Lijo miró a esta Empresa con otros ojos, dado que no era el aporte de una empresa común, sino de una firma con escándalos de magnitudes en maniobras con dinero negro. El caso más claro era el del “banco fantasma” que operaba en un piso secreto en la casa central de la Ciudad de Buenos Aires de Transcambio, en plena city porteña. Por ese banco, que no estaba registrado ante el Banco Central, hay una causa que indaga en los manejos irregulares, cambio de cheques y mesa de dinero, en la que operaban grandes firmas, como la supermercadista francesa Carrefour.

Transacciones Crediticias S.A. se constituyó a fines de 2008. Figuraban como socios los economistas Santiago Esteban Vattuone y Andrés Sebastián Vattuone, el arquitecto Hernán Julio Vela, el contador Sergio Fabián Fares , la docente Gabriela Elena Bilevich y el contador Jorge Miguel Grouman.

Varios de estos también se asociaron en 2016 para constituir Nobis Consultores S.A. En esa oportunidad, a los hermanos Vattuone, Vela y Fares se les sumó el arquitecto Víctor Daniel Katz Jora, más conocido como Daniel Katz, Intendente de General Pueyrredón entre 2002 y 2007 y Diputado Nacional radical entre 2007 y 2011.

Retornando a Transacciones Crediticias S.A. y a la investigación, la causa sigue adelante y es conocida como “Causa Arbolitos”.

Si bien en abril del año pasado la Cámara Federal de Mar del Plata declaró la nulidad de la causa ordenándose “el sobreseimiento de todos los imputados, ello por contarse con un único cauce investigativo nulo” a fines de diciembre, dicho sobreseimiento fue revocado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejando sin efecto la declaración de nulidad de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Funcionario

El Grupo Transcambio se instaló en Mar del Plata a fines del 2009. En una nota de iProfesional.com de aquellos tiempo podía leerse: “Al frente de la sucursal local fueron designados los contadores Sergio Fares, Gerardo Irigoin y Hernán Vela, para que encabecen el equipo de asesores y profesionales a cargo de los trabajos que desplegarán entre los sectores productivos y financieros de la región”.

Sergio Fares supo ser Presidente del Ente Municipal de Deportes de General Pueyrredón y del Consejo Portuario Regional de Mar del Plata y candidato a Jefe Comunal por la Concertación en 2007 en la lista diseñada por Daniel Katz. Hernán Vela (arquitecto y no contador como se consigna erróneamente en el artículo), otro de los socios constitutivos de Transacciones Crediticias S.A., fue designado por el Presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, a través del Decreto 389/2016 como integrante del Consejo de Administración del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, del cual formó parte hasta su renuncia el pasado 1º de febrero siendo reemplazado por Mauricio Colello, aquel secretario general del Ministerio del Interior que ebrio chocó y volcó en plena Corrientes y Alem un auto oficial.

Según reza en la web del organismo, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, “tiene como principales objetivos asistir a las Provincias y al Estado Nacional, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la financiación de obras de infraestructura económica y social tendientes a la utilización de mano de obra intensiva, la integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo regional y el intercambio comercial”.

Entramado Offshore

Retomando las relaciones de los socios investigados y los funcionarios, no ha salido a la luz todavía el “entramado offshore” de los partícipes, el cual debería ser investigado en la Justicia. Entre los principales hallazgos de empresas en el extranjero de los mismos se destaca, por ejemplo, que Fares y Vela son socios en PUCK ENTERPRISES LTD, una empresa Offshore activa fundada en 2012 con registro en las Islas Vírgenes, domicilio en Miami y con operaciones en Suiza.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para La Insuperable