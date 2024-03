Dieron de baja a 34 trabajadores en el INIDEP

En su mayoría son monotributistas contratados bajo el Decreto 1109. Hay otros 11 casos que serán revisados para darlos de baja durante el resto del año. Tras intervención del SIMAPE López Cazorla dio marcha atrás con el personal embarcado.

En el marco de la reducción del empleo público para seguir cumpliendo metas fiscales el gobierno libertario dio de baja a 34 trabajadores del INIDEP.

En su mayoría se trata de personal contratado monotributista bajo la modalidad del Decreto 1109 que se habían sumado al organismo de investigación pesquera el año pasado, aunque también hay contratados bajo la Ley Marco.

Entre el personal al que no se le renovará el contrato a partir del 31 de marzo hay científico técnicos, miembros de la Dirección de Buques de Investigación y administrativos en áreas como Recursos Humanos y la propia Dirección del instituto que no tiene responsable a cargo desde que asumió la nueva administración gubernamental.

“Nos estamos tratando de acomodar para ver cómo seguimos”, confió una fuente sindical de ATE luego de conocida la noticia y la lista circulando por distintos grupos de whatsapp. Por el momento desde los gremios no emitieron ningún comunicado al respecto.

Hay una lista adicional de 11 trabajadores que serán intimados durante 2024 y que tienen los años para poder jubilarse. En ese listado se encuentran el exdirector del INIDEP, Oscar Padín, el matemático Aníbal Aubone, Beatriz Elena y Susana Herrera, esta última, del Programa Moluscos Bentónicos.

En la lista no aparece personal embarcado luego que propios dirigentes del SIMAPE intervinieran el día martes y se comunicaran con el Subsecretario de Pesca para persuadirlo de retrotraer la decisión.

Hubo una lista con 25 personas de la categoría embarcadas donde figuraban 4 contratados monotributistas bajo el Decreto 1109 y muchos otros tripulantes con edad para iniciar la jubilación.

En el gremio de marineros notaron que llamativamente en esa lista no figuraba Alejandro Late, el director de Buques y excapitán del “Eduardo Holmberg”, y quien también estaría en condiciones de adherirse al régimen jubilatorio. Con ese dato curioso creen que el Director estuvo al tanto de la nómina.

“Si esa lista prosperaba los barcos quedan sin personal para su tripulación”, le dijo Pablo Trueba a Cazorla el martes para convencerlo de dar marcha atrás con la lista. “Nadie quiere venir a trabajar al INIDEP y van a jubilar al poco personal capacitado y formado que puede manejar los barcos. Si hacen eso los barcos quedan parados”, argumentó el dirigente.

En el gremio aseguraron que el total de los tripulantes marítimos en el INIDEP viene bajando con los años. Que llegaron a ser 72, luego bajaron a 66 y ahora son 56. “Los cuatro contratados que ingresaron el año pasado vinieron a reemplazar a tripulantes que se jubilaron”, dijo Trueba. Por ahora, zafaron de la guadaña.

Conocido el listado, los que no figuraron respiraron un poco aliviados, aunque por poco tiempo. No saben cuándo les renovarán el nuevo trimestre, hace pocos días pudieron cobrar la factura con los servicios del mes de febrero y no saben cuándo cobraran por los servicios de marzo.