Dieron a conocer 100 casos de alcoholemia: Hasta 1,83 g/l

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que detectó 97 casos de alcoholemia durante los operativos de control realizados en la Nochebuena y el valor más alto fue de 1,83 g/l.

Según informó el organismo a la Agencia Noticias Argentinas, unos 5.220 vehículos fueron fiscalizados en rutas y accesos de todo el país, donde se labraron un total de 163 actas de infracción.

En este sentido, los inspectores de tránsito llevaron a cabo 102 retenciones, al tiempo que la alcoholemia más alta se registró en la ciudad sanjuanina de Caucete, con 1,83 g/l.

Además, todos los automovilistas fueron retirados de circulación en el marco de los operativos implementados en 39 puntos estratégicos de la Argentina, los cuales continuarán a lo largo de la jornada.

Los otros valores más elevados ocurrieron en Gualeguaychú, Entre Ríos, con 1,66 g/l, en Wanda, Misiones, con 1,57, mientras que los dos restantes tuvieron lugar en la provincia de Río Negro: 1,49 en San Carlos de Bariloche y 1,47 en Las Grutas.

«Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos», remarcó la ANSV.