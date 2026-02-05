Diego Valenzuela será el primer titular de la Agencia de Seguridad Migratoria.

Valenzuela tiene una estrecha relación personal con Milei, de quien fue compañero de estudios. Pero también mantiene una total sintonía ideológica, al punto de haber sido el segundo intendente de PRO en dejar ese partido para pasar a formar parte de La Libertad Avanza, un paso formal que ni siquiera dieron Diego Santilli o Cristian Ritondo.

Ahora esa cercanía se traducirá en un cargo de relevancia: la nueva Agencia estará enfocada en endurecer los controles de ingreso y egreso del país, sobre todo en los pasos fronterizos terrestres y expresará un cambio de paradigma en esta política que ahora estará concebida bajo estrictos parámetros de seguridad y no de integración con los países vecinos.